Эксперт прояснил причины колебаний на рынке электроэнергии

Украина, Понедельник 06 октября 2025 17:14
Эксперт прояснил причины колебаний на рынке электроэнергии
Автор: Юлия Бойко

В сентябре цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" резко снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По словам эксперта, в августе трейдеры ожидали роста цены после решения НКРЭКУ повысить прайс-кэпы.

"Они видят, что цены в августе высокие. Плюс НКРЭКУ принял в августе решение о повышении прайс-кэпов. И тут была такая большая волна в СМИ, и среди некоторых специалистов, что вот если подняли прайс-кэпы, значит сразу цена будет расти", - пояснил Омельченко.

Он добавил, что именно это побудило часть трейдеров сделать ставку на повышение стоимости электроэнергии.

"И вот некоторые трейдеры решили на этом сыграть, купили, цена в августе была несколько выше, 5 тысяч, они купили у "Энергоатома" за 4 800 и уже сидели, потирали руки, а тут хоп, и не сработал этот прогноз", - рассказал эксперт.

В результате, по словам Омельченко, цена упала почти на 40%, и трейдеры понесли убытки.

"И теперь цена снизилась в начале на 35-40 процентов, и весь их план не удался, и поэтому начались поиски черной кошки в черной комнате. Мне кажется, что да, очень просто", - подытожил он.

Напомним, по словам представителя государственной компании "Энергоатом" Якоба Хартмута, такая динамика стоимости электроэнергии является закономерной и связана с сезонными факторами.

