Експерт прояснив причини коливань на ринку електроенергії

У вересні ціни на електроенергію на ринку "на добу наперед" різко знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За словами експерта, у серпні трейдери очікували зростання ціни після рішення НКРЕКП підвищити прайс-кепи.

"Вони бачать, що ціни в серпні високі. Плюс НКРЕКП прийняв у серпні рішення про підвищення прайс-кепів. І тут була така велика хвиля в ЗМІ, і серед деяких фахівців, що ось якщо підняли прайс-кепи, значить відразу ціна буде зростати", - пояснив Омельченко.

Він додав, що саме це спонукало частину трейдерів зробити ставку на підвищення вартості електроенергії.

"І ось деякі трейдери вирішили на цьому зіграти, купили, ціна в серпні була дещо вища, 5 тисяч, вони купили в "Енергоатому" за 4 800 і вже сиділи, потирали руки, а тут хоп, і не спрацював цей прогноз", - розповів експерт.

У результаті, за словами Омельченка, ціна впала майже на 40%, і трейдери зазнали збитків.

"І тепер ціна знизилась на початку на 35–40 відсотків, і весь їх план не вдався, і тому почалися пошуки чорної кішки в чорній кімнаті. Мені здається, що так, дуже просто", – підсумував він.