В "Энергоатоме" объяснили сезонные колебания цен на рынке "на сутки вперед"

Украина, Суббота 04 октября 2025 13:45
В "Энергоатоме" объяснили сезонные колебания цен на рынке "на сутки вперед" Фото: "Энергоатом" объяснил сезонные колебания цен на рынке "на сутки вперед" (energoatom.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Компания "Энергоатом" объяснила причины падения цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в сентябре. По словам представителя компании Якоба Хартмута, динамика стоимости электроэнергии является закономерной и связана с сезонными факторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя компании Якоба Хартмута.

"Прежде всего, определю, что исторически на РСВ в сентябре, когда спадает жара, но еще не прохладно, наблюдается профицит и соответствующее снижение цены. Так же как и в марте-апреле, когда существенно снижается потребление после окончания отопительного сезона, а генерации увеличиваются за счет ВДЕ. То есть, это сезонный фактор", - подчеркнул Хартмут.

Он также отметил, что в августе компания успешно реализовала электроэнергию по двусторонним договорам с поставкой на март.

"Благодаря этому было обеспечено финансирование производственных нужд и выполнения ПСО", - пояснил представитель "Энергоатома".

Вместе с тем, в сентябре возникли проблемы с выполнением контрактов некоторыми трейдерами.

"В течение сентября некоторые покупатели по двусторонним договорам отказываются от выполнения своих обязательств, что нарушает условия заключенных контрактов", - подчеркнул он.

Цены на рынке электроэнергии в сентябре

Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко тогда заявил, что падение цен на электроэнергию в сентябре соответствует прогнозам и рыночной логике.

