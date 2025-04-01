Эксперт объяснил, что кроется под заявлениями Трампа о Зеленском и Путине

Глава Белого дома Дональд Трамп по-разному относится к президенту Владимиру Зеленскому и диктатору России Владимиру Путину. Последнего он "боится".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
"Только надо понимать, что Трамп боится Путина. И поэтому по отношению к Украине и президенту Зеленскому он говорит одно, а по отношению к московскому фюреру - второе", - заявил эксперт.
Он привел пример, сравнив заявления Трампа в отношении Ирана и России. По его словам, республиканец пригрозил Ирану бомбардировками в случае отказа от подписания соглашения по ядерной программе. В то же время говоря о России, он лишь пригрозил возможностью введения пошлин на импорт ее нефти. Эксперт отметил, что в 2024 году Штаты вообще не закупали российскую нефть, в 2023-м этот объем составлял 5 тысяч баррелей, а в 2022-м - 10 тысяч баррелей.
"Вот "загудел" Дональд, вот "врежет" пошлинами по товарообороту между Россией и США. Вот вам и все угрозы, его злость", - добавил он.
Вчера, 31 марта, Трамп заявил, что Путин, по его мнению, не откажется от заключения соглашения, чтобы прекратить войну в Украине. В частности он добавил, что существует психологический дедлайн, когда в полномасштабной войне должен прекратиться режим огня.
Недавно он также утверждал, что "разъярен" и "очень зол" на диктатора из-за того, что последний заявлял о нелегитимности действующего президента Украины. В частности пригрозил ввести санкции на российскую нефть в размере от 25 до 50 процентов.
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