Эксперт объяснил, что кроется под заявлениями Трампа о Зеленском и Путине

"Только надо понимать, что Трамп боится Путина. И поэтому по отношению к Украине и президенту Зеленскому он говорит одно, а по отношению к московскому фюреру - второе", - заявил эксперт.



Он привел пример, сравнив заявления Трампа в отношении Ирана и России. По его словам, республиканец пригрозил Ирану бомбардировками в случае отказа от подписания соглашения по ядерной программе. В то же время говоря о России, он лишь пригрозил возможностью введения пошлин на импорт ее нефти. Эксперт отметил, что в 2024 году Штаты вообще не закупали российскую нефть, в 2023-м этот объем составлял 5 тысяч баррелей, а в 2022-м - 10 тысяч баррелей.

"Вот "загудел" Дональд, вот "врежет" пошлинами по товарообороту между Россией и США. Вот вам и все угрозы, его злость", - добавил он.