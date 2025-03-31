Трамп считает, что Путин не откажется от соглашения о прекращении войны в Украине

По мнению Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин не откажется от заключения соглашения, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня", - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.

Он в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты достигли прогресса в заключении соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ. Также Трамп отметил, что существует психологический дедлайн, когда в этом конфликте должен прекратиться режим огня.

Кроме того, президент США снова высказался относительно недавнего заявления Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", который фактически снова намекал на якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского.

"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, имеют отношение к Зеленскому, он считает Зеленского таким, что не заслуживает доверия, - он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп..

В заключение по этой теме глава Белого дома заявил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. В то же время подчеркнул, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали" Вашингтон все это время.