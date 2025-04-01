Експерт пояснив, що криється під заявами Трампа про Зеленського і Путіна

"Тільки треба розуміти, що Трамп боїться Путіна. І тому по відношенню до України і президента Зеленського він говорить одне, а по відношенню до московського фюрера - друге", - заявив експерт.



Він навів приклад, порівнявши заяви Трампа стосовно Ірану та Росії. За його словами, республіканець пригрозив Ірану бомбардуваннями в разі відмови від підписання угоди щодо ядерної програми. Водночас говорячи про Росію, він лише пригрозив можливістю запровадження мит на імпорт її нафти. Експерт наголосив, що у 2024 році Штати взагалі не закуповували російську нафту, у 2023-му цей обсяг становив 5 тисяч барелів, а у 2022-му - 10 тисяч барелів.

"Оце "загув" Дональд, оце "вріже" митами по товарообігу між Росією та США. Ось вам і всі погрози, його злість", - додав він.