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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Експерт пояснив, що криється під заявами Трампа про Зеленського і Путіна

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки й Володимир Путін, диктатор Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Голова Білого дому Дональд Трамп по-різному ставиться до президента Володимира Зеленського й диктатора Росії Володимира Путіна. Останнього він "боїться".

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

"Тільки треба розуміти, що Трамп боїться Путіна. І тому по відношенню до України і президента Зеленського він говорить одне, а по відношенню до московського фюрера - друге", - заявив експерт. 
 

Він навів приклад, порівнявши заяви Трампа стосовно Ірану та Росії. За його словами, республіканець пригрозив Ірану бомбардуваннями в разі відмови від підписання угоди щодо ядерної програми. Водночас говорячи про Росію, він лише пригрозив можливістю запровадження мит на імпорт її нафти. Експерт наголосив, що у 2024 році Штати взагалі не закуповували російську нафту, у 2023-му цей обсяг становив 5 тисяч барелів, а у 2022-му - 10 тисяч барелів.

"Оце "загув" Дональд, оце "вріже" митами по товарообігу між Росією та США. Ось вам і всі погрози, його злість", - додав він. 

Погрози Трампа Путіну

Вчора, 31 березня, Трамп заявив, що Путін, на його думку, не відмовиться від укладення угоди, щоб припинити війну в Україні. Зокрема він додав, що існує психологічний дедлайн, коли у повномасштабній війні має припинитися режим вогню.

Нещодавно він також стверджував, що "розлючений" і "дуже злий" на диктатора через те, що останній заявляв про нелегітимність чинного президента України. Зокрема пригрозив ввести санкції на російську нафту в розмірі від 25 до 50 відсотків.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд Трамп