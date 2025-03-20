Эксперт объяснил, какая позиция Китая по войне России против Украины

Китаю не пойдет на пользу ни победа, ни поражение России в войне против Украины. Лучший сценарий для Пекина - холодная война с "гибридным миром".

Такое мнение в материале РБК-Украина высказал эксперт по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающий на Тайване Дин Каралекас.

"По мнению Пекина, наилучшим исходом является сценарий холодной войны в Украине с неким "гибридным миром", который сохраняет постоянный потенциал перерасти в полномасштабное кинетическое действие в любое время - я бы сказал, что-то вроде ситуации на Корейском полуострове", - сказал РБК-Украина Каралекас.

По его словам, если Россия одержит очевидную победу, это не пойдет на пользу Китаю. Такая победа может подтолкнуть Путина к более широкой европейской войне или даже к шагам против Китая на Дальнем Востоке.

С другой стороны, китайское руководство не хочет, чтобы Путин проиграл, потому что это повлечет политический хаос в самой России, а также будет угрожать интересам Китая в Центральной Азии. Поэтому гибридное состояние "ни мира, ни войны" в Украине было бы идеальным для Пекина - это держит НАТО занятым и отвлекает его от расширения активности в Азии.

"Например, Си не был в восторге от импорта Россией пушечного мяса из Северной Кореи, потому что это связало то, что до сих пор было региональным конфликтом вдали от берегов Китая, с ситуацией с Азиатско-Тихоокеанским компонентом, рискуя привлечь внимание НАТО к региону", - отметил изданию Каралекас.

По его мнению, Китай не должен играть никакой роли в текущем мирном процессе в Украине, потому что он даже близко не является честным посредником.