Експерт пояснив, якою є позиція Китаю щодо війни Росії проти України
Китаю не піде на користь ні перемога, ні поразка Росії у війні проти України. Найкращий сценарій для Пекіна - холодна війна з "гібридним миром".
Таку думку в матеріалі РБК-Україна висловив експерт з питань безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який працює на Тайвані Дін Каралекас.
"На думку Пекіна, найкращим результатом є сценарій холодної війни в Україні з таким собі "гібридним миром", який зберігає постійний потенціал перерости в повномасштабну кінетичну дію в будь-який час - я б сказав, щось на зразок ситуації на Корейському півострові", - сказав РБК-Україна Каралекас.
За його словами, якщо Росія здобуде очевидну перемогу, це не піде на користь Китаю. Така перемога може підштовхнути Путіна до ширшої європейської війни або навіть до кроків проти Китаю на Далекому Сході.
З іншого боку, китайське керівництво не хоче, щоб Путін програв, тому що це спричинить політичний хаос у самій Росії, а також буде загрожувати інтересам Китаю в Центральній Азії. Тож гібридний стан "ні миру, ні війни" в Україні був би ідеальним для Пекіна - це тримає НАТО зайнятим і відволікає його від розширення активності в Азії.
"Наприклад, Сі не був у захваті від імпорту Росією гарматного м’яса з Північної Кореї, тому що це пов'язало те, що досі було регіональним конфліктом далеко від берегів Китаю, до ситуації з Азіатсько-Тихоокеанським компонентом, ризикуючи привернути увагу НАТО до регіону", - зазначив виданню Каралекас.
На його думку, Китай не повинен грати жодної ролі в поточному мирному процесі в України, бо він навіть близько не є чесним посередником.
Позиція Китаю щодо війни РФ в Україні
Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Пекін називає війну РФ проти України "кризою". Китай не раз виступав ініціатором мирного врегулювання війни в Україні.
Наприклад, у лютому 2023 року Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо України. У ньому містився заклик до відновлення переговорів і критика санкцій.
Крім того, восени 2024 року повідомлялося, що Китай і Бразилія розробили спільний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Ключових пунктів, які передбачає Статут ООН, у ньому не було.
Відтоді, з огляду на останні заяви, позиція Китаю не змінилася - Пекін і далі має намір створити умови для врегулювання так званої "української кризи". Зокрема, Китай заявив про готовність допомогти в післявоєнному відновленні України.
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