Эксперт объяснил, как один удар может свергнуть режим в Иране

Он отметил, что дестабилизация Ближнего Востока происходит из-за иранского режима, а ключом к стабильности является устранение лидера Моджтабы.

"Если мы на самом деле нейтрализуем лидерство Моджтабы, если по нему будет нанесен удар и его там не будет, тогда режим упадет, и в этом регионе на самом деле станет больше стабильности, потому что они не будут иметь никакого руководства", - пояснил эксперт.

Сабти добавил, что удар по Моджтаби нанесет сильный удар и по Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Возможно, сначала возникнут внутренние столкновения или несколько ракетных атак, но это может положить конец столкновениям против соседей и против Израиля.

"Потому что если вы заберете у них надежду, дух... если они увидят, что после отца через несколько дней не стало и сына, это может стать огромным ударом по их морали. А боевой дух иногда важнее ракеты или физической силы. Поэтому я думаю, что ключевым является то, что мы сделаем с этим Моджтабой", - подчеркнул эксперт.