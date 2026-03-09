Експерт пояснив, як один удар може повалити режим в Ірані

Він наголосив, що дестабілізація Близького Сходу відбувається через іранський режим, а ключем до стабільності є усунення лідера Моджтаби.

"Якщо ми насправді нейтралізуємо лідерство Моджтаби, якщо по ньому буде завдано удару і його там не буде, тоді режим впаде, і в цьому регіоні насправді стане більше стабільності, бо вони не матимуть жодного керівництва", - пояснив експерт.

Сабті додав, що удар по Моджтабі завдасть сильного удару і по Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Можливо, спочатку виникнуть внутрішні сутички або кілька ракетних атак, але це може покласти край зіткненням проти сусідів і проти Ізраїлю.

"Бо якщо ви заберете у них надію, дух... якщо вони побачать, що після батька за кілька днів не стало й сина, це може стати величезним ударом по їхній моралі. А бойовий дух іноді важливіший за ракети чи фізичну силу. Тож я думаю, що ключовим є те, що ми зробимо з цим Моджтабою", - підкреслив експерт.