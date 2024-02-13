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Эксперт объяснил, чем российские штурмы Авдеевки отличаются от наступления на Бахмут

Вторник 13 февраля 2024 21:11
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Эксперт объяснил, чем российские штурмы Авдеевки отличаются от наступления на Бахмут Фото: эксперт объяснил, чем российские штурмы Авдеевки отличаются от наступления на Бахмут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Россияне бросили все свои ресурсы на попытки оккупировать Авдеевку. В случае с Бахмутом такой ситуации не наблюдалось.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центр военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Могу сказать, что враг бросил на Авдеевку все, что у него есть. И в этом, кстати, отличие от Бахмута. Когда штурмовали Бахмут, российские войска применяли группы "вагнеровцев", авиацию и частично артиллерию, танков и БМП почти не было. А здесь они активно лезут с бронетехникой", - рассказал Мусиенко.

Он уточнил, что такая ситуация могла возникнуть из-за проблем со штурмовыми группами у врага. Поэтому им “приходится прикрываться броней”.

Но, как подчеркнул Мусиенко, в любом случае россияне пытаются одержать под выборы пропагандистскую победу для своего диктатора Владимира Путина.

Мусиенко отметил, что россияне меняют тактику, поскольку их уничтожают в больших количествах.

Бои за Авдеевку

Напомним, россияне уже несколько месяцев усиленно пытаются взять под контроль Авдеевку. Они хотят окружить город, а затем оккупировать его.

В то же время украинские защитники продолжают держать оборону и наносят врагу огромные потери.

Более детально об актуальной ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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