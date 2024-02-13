ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт пояснив, чим російські штурми Авдіївки відрізняються від наступу на Бахмут

Вівторок 13 лютого 2024 21:11
UA EN RU
Експерт пояснив, чим російські штурми Авдіївки відрізняються від наступу на Бахмут Фото: експерт пояснив, чим російські штурми Авдіївки відрізняються від наступу на Бахмут (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Росіяни кинули всі свої ресурси на спроби окупувати Авдіївку. У випадку з Бахмутом такої ситуації не спостерігалося.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Можу сказати, що ворог кинув на Авдіївку все, що має. І в цьому, до речі, відмінність від Бахмута. Коли штурмували Бахмут, російські війська застосовували групи "вагнерівців", авіацію та частково артилерію, танків і БМП майже не було. А тут вони активно лізуть з бронетехнікою", - розповів Мусієнко.

Він уточнив, що така ситуація могла виникнути через проблеми зі штурмовими групами у ворога. Тому їм "доводиться прикриватися бронею".

Але, як наголосив Мусієнко, у будь-якому разі росіяни намагаються здобути під вибори пропагандистську перемогу для свого диктатора Володимира Путіна.

Мусієнко зазначив, що росіяни змінюють тактику, оскільки їх знищують у великій кількості.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, росіяни вже кілька місяців посилено намагаються взяти під контроль Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, а потім окупувати його.

Водночас, українські захисники продовжують тримати оборону і завдають ворогові величезних втрат.

Більш детально про актуальну ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Донецька область Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
DAILY
Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО