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Эксперт оценил шансы открытия переговоров о членстве Украины на саммите ЕС

Фото: шансы на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС оцениваются как 50 на 50 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шансы на открытие переговоров о членстве Украины на саммите в Брюсселе оцениваются как 50 на 50. План "Б" - это перенесение решения на следующий март.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Центра "Новая Европа" Лео Литра.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко торгуется с ЕС, поэтому свою линию будет гнуть до последнего.

"Я считаю, что шанс еще есть. Но если этого не произойдет, то это не катастрофа. Если этого не произойдет, это будет очень плохим сигналом, но это не катастрофа. Катастрофой будет, если не примут программу на 50 млрд евро, потому что это реально очень важно сейчас. Нам эти деньги нужны вчера", - пояснил аналитик.

По мнению Литры, одобрение на саммите программы финансирования Украины без решения об открытии переговоров может являться своеобразным планом "Б". При таком сценарии вопросы вступительных переговоров могли бы перенести на следующий март. "Такой компромисс, я считаю, будет достойным для Украины", - сказал Литра.

Саммит ЕС и позиция Венгрии

Саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря, должен одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров о вступлении.

Пакет помощи в виде грантов и кредитов для Украины направлен на покрытие части бюджетных нужд и помощь в восстановлении в период с 2024 по 2027 год. Орбан является единственным препятствием для одобрения, которое требует единодушия.

Венгрия готова пойти на финансовый компромисс с помощью Украины, но будет торпедировать начало переговоров с Киевом по членству в ЕС, заявил Орбан.

Орбан хочет, чтобы ЕС сначала обсудил свою стратегию по Украине, а тем временем предложил Киеву стратегическое партнерство.

ЕС перед саммитом уже выделил Венгрии 10 млрд евро помощи, которые были заблокированы из-за отсутствия демократии и масштабной коррупции в Будапеште.

 

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