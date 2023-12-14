Шантаж и торги. Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС

В Брюсселе сегодня начнется исторический саммит Европейского совета. Лидеры стран ЕС соберутся, чтобы решить, начинать ли с Украиной переговоры о вступлении. Как Украина шла до этого дня, какими были препятствия и будет ли положительное решение на саммите, - в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

При подготовке материала использовались заявления украинских, венгерских и европейских чиновников, сообщение Еврокомиссии и эксклюзивные комментарии вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной и старшего аналитика Центра "Новая Европа" Лео Литры.

Нынешний саммит в Брюсселе станет историческим при любом раскладе. Либо Украина услышит 27 долгожданных "Да" касательно начала переговоров о вступлении в ЕС, либо саммит обернется исторической "зрадой" с блокированием украинской евроинтеграции.

Второй сценарий все еще нельзя исключать, поскольку Венгрия как минимум публично до сих пор не изменила своей негативной позиции по украинскому вопросу. А за несколько дней до саммита неожиданный маневр сделала Австрия, выступив против начала вступительных переговоров с Украиной. Австрийский канцлер Карл Нехаммер объяснил свою позицию тем, что "не должно быть никаких преференций по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной", которая сейчас также претендует на вступление в ЕС.

Помимо переговоров европейские лидеры рассмотрят и вопрос предоставления Украине 50 млрд евро в рамках четырехлетней программы помощи. Но и по нему в ЕС пока нет консенсуса, также из-за Венгрии.

От "Евромайдана" до сегодня

Украина прошла долгий и тернистый путь до этого саммита. Этот путь начался еще в 1993 году, когда Верховная рада своим постановлением закрепила намерение Украины развивать сотрудничество с ЕС. С 2007 по 2013 год Киев и Брюссель вели переговоры по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Подписание соглашения, как известно, в ноябре 2014 сорвал тогдашний президент Виктор Янукович. Отказ Януковича спровоцировал протесты под названием "Евромайдан", переросшие в Революцию Достоинства, и закончился для него самого бегством в российский Ростов.

Украинцы в 2013 году вышли на "Евромайдан" из-за стремления быть в ЕС (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В марте-июне 2014 года Соглашение об ассоциации было подписано уже новыми украинскими властями. Через три года соглашение вступило в силу в полном объеме. Параллельно украинцы получили долгожданный "безвиз" из ЕС. Хотя формально визовая либерализация не привязана к интеграции страны в Евросоюз как таковой, безусловно, для многих украинцев именно безвиз стал одним из наиболее ощутимых бонусов на общем пути Украины в Европу.

Однако вскоре евроинтеграционные процессы Украины фактически притормозились, в ЕС даже не хотели говорить о членстве Украины. Например, в 2021 году тогда еще президент Эстонии (одного из крупнейших друзей Украины в Евросоюзе) Керсти Кальюлайд говорила, что Украине еще нужно лет 20, чтобы стать членом ЕС. Но полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы.

На пятый день войны, 28 февраля 2022 года, когда колонны российских войск пытались пробиться в Киев, президент Владимир Зеленский вместе с главами правительства и парламента подписали заявку Украины на вступление в ЕС, требуя максимально быстрого ее рассмотрения по "особой процедуре", учитывая экстремальные обстоятельства, в которых оказалась страна.

Уже в июне 2022 года Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, что официально запустило процесс обретения полноправного членства. Вместе со статусом кандидата, Украина получила от Еврокомиссии семь рекомендаций, которые нужно было выполнить для перехода к переговорам о членстве.

Украинским властям нужно было завершить реформу судебной ветви власти и Конституционного суда, назначить новых руководителей НАБУ и САП, бороться с отмыванием денег, воплотить в жизнь законы о СМИ, национальных меньшинствах, а также бороться с влиянием олигархов. Последний пункт позже был снят с повестки дня по инициативе самого ЕС. Вместо этого Украина должна принять закон о лоббировании.

После оценки выполнения "домашки" Еврокомиссия в начале ноября этого года рекомендовала лидерам стран ЕС одобрить начало вступительных переговоров с Украиной. Однако Киеву до саммита ЕС нужно было завершить еще несколько реформ, в частности усилить независимость САП и одобрить законодательство о нацменьшинствах. С поставленными задачами украинская сторона тоже справилась. Теперь решение за лидерам ЕС.

Чего ждать от саммита в Брюсселе

Несмотря на недавнее заявление австрийского канцлера, главным противником начала переговоров с Украиной является Венгрия. Причины, по которым ЕС не стоит принимать такое решение, в Будапеште каждый раз называют новые. То в венгерском правительстве боятся, что Украина "привнесет войну в ЕС", то обеспокоены правами своего нацменьшинства на Закарпатье, то обвиняют Украину в несоответствии требованиям для членства, либо же вообще приводят в качестве аргумента украинскую коррупцию.

После принятия Радой закона о нацменьшинствах использовать этот вопрос для блокирования переговоров Будапешту будет сложно, поскольку документ соответствует европейским стандартам. Более того, представители венгерского сообщества на Закарпатье, права которых так упорно отстаивают венгерские власти, призвали Орбана принять положительное решение по Украине на евросаммите. Тот направил им ответ с обещанием "защищать права венгерской общины".

Венгрия угрожает блокировать решение о переговорах с Украиной (фото: Getty Images)

В преддверии саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС пытались убедить венгерского премьера изменить свою позицию. Президент Франции Эмануэль Макрон встречался с Орбаном в Париже, лидеры Испании и Германии беседовали с ним по телефону, а президент Европейского совета Шарль Мишель вообще прервал свой визит в Китай ради венгерского премьера. Однако после каждых переговоров Орбан публично настаивал на своем – Венгрия против начала переговоров.

Беседовали с Будапештом и представители Украины. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба разговаривали с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Зеленский же коротко пообщался с Орбаном на инаугурации нового аргентинского президента Хавьера Милея, попросив его назвать хотя бы одну причину, почему Украина не может быть в ЕС.

"Украина не видит объективных причин для блокирования решения об открытии переговоров по членству. В то же время есть понимание, что на повестке дня заседания Евросовета есть широкий перечень вопросов, и позиция Венгрии определяется не только Украиной. На сегодняшний день есть возможности для диалога и поиска решения для открытия переговоров", – сказала в комментарии РБК-Украина Стефанишина.

Хотя публично Будапешт демонстрирует, что его позиция не пошатнулась, неофициально Киев получает положительные сигналы от венгерской стороны. Как рассказал на днях в эфире телемарафона министр Кулеба, недавно Украина получила первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии об "окне возможностей" на саммите ЕС.

Если Венгрия все же заблокирует старт переговоров с Украиной, то это, как заявляла журналистам Стефанишина, станет провалом всего Евросоюза, результаты которого повлияют на доверие к процессу его расширения. Решение о начале переговоров, кроме Украины, ждет еще и Молдова, но вряд ли Кишинев получит "зеленый свет" раньше Киева.

"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине", – говорила Стефанишина в комментарии РБК-Украина в октябре.

Украина и лидеры ЕС пытались убедить Орбана изменить позицию (фото: Getty Images)

Недавние заявления австрийской стороны также могли вызвать беспокойство у украинцев, но как на днях в эфире телемарафона объяснила вице-премьер, такая позиция Вены была ожидаемой. По ее словам, Австрия много лет была мощным адвокатом расширения ЕС на Западные Балканы, потому и лоббирует сегодня вопрос Боснии и Герцеговины. Но и евроинтеграцию Украины в Вене готовы поддержать.

"На встрече с министрами европейских дел австрийская коллега подтвердила, что они будут поддерживать решение о начале переговоров, но требуют и более широкого решения для всех стран расширения. Это умеренная позиция, отвечающая интересам Австрии. Но подчеркиваю, что Украина и не пользовалась, и дальше не будет пользоваться какими-либо личными скидками в этом процессе", – отмечала она.

Однако, как уже упоминалось ранее, переговоры о вступлении – не единственный важный вопрос для Украины, который будут обсуждать на европейском саммите. Не менее важным будет поиск консенсуса по 50 млрд евро для Украины. Как объяснила Стефанишина в комментарии РБК-Украина, согласование этих 50 млрд является вопросом экономической стабильности и выживания Украины. И в этом отношении, по словам вице-премьера, среди государств-членов ЕС есть полное понимание.

“В то же время соответствующая помощь является частью общей бюджетной рамки ЕС, и есть определенные дискуссии по бюджетным вопросам. Но среди партнеров есть четкое понимание того, что поддержка Украины должна продолжаться", – сказала она РБК-Украина.

Кроме того, как говорила Стефанишина ранее журналистам в Брюсселе, этот вопрос будет оказывать непосредственное влияние на решение о помощи Украине уже от Соединенных Штатов. И сейчас, по ее словам, нет никаких гарантий, что в случае провала на саммите эти средства будут предоставлены Украине в том или ином виде. То есть, украинцы могут остаться без важной поддержки для дальнейшего сдерживания агрессии РФ.

Венгрия фактически взяла эти два вопроса в заложники, чтобы достичь своих целей. В частности, Будапешт хочет добиться разблокирования средств ЕС, замороженных из-за внутренней политики Орбана, о чем прямо говорят в венгерском правительстве.

Пока фактически невозможно предсказать результат саммита ЕС (фото: Getty Images)

Так, днями политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан в комментарии агентству Bloomberg заявил, что Будапешт готов одобрить выделение 50 млрд евро Украине, если ЕС разморозит 30 млрд евро для Венгрии. В то же время в Венгрии предлагают ЕС отказаться от четырехлетнего пакета поддержки Украины и принять финансирование только на следующий год.

"Финансирование Венгрии и финансирование Украины – это две отдельные проблемы. Но если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно поступать из измененного бюджета ЕС, тогда эти проблемы становятся связанными", – говорил Балаж Орбан.

И в этом вопросе Еврокомиссия пошла на встречу Венгрии. Вчера ЕК решила разморозить 10 млрд евро, то есть треть от общей суммы. Еще более 20 млрд пока останутся заблокированными. Но непонятно, удовлетворит ли такая уступка венгерский аппетит.

Конечно, ЕС может обойти венгерскую блокировку (для этого есть специальный механизм) и принять нужные решения без Будапешта, но это существенно подорвет единство внутри блока. Поэтому вряд ли лидеры стран-членов ЕС пойдут на такой шаг, скорее они будут пытаться все же найти компромисс с Орбаном.

Зеленский заявил об отсутствии плана "Б" у Украины (фото: Getty Images)

Старший аналитик Центра "Новая Европа" Лео Литра в разговоре с РБК-Украина оценил шансы на открытие переговоров о членстве на саммите в Брюсселе как 50 на 50. По его словам, Орбан жестко торгуется с ЕС, поэтому свою линию будет гнуть до последнего.

"Я считаю, что шанс еще есть. Но если этого не произойдет, то это не катастрофа. Если этого не произойдет, это будет очень плохим сигналом, но это не катастрофа. Катастрофой будет, если не примут программу на 50 млрд евро, потому что это реально очень важно сейчас. Нам эти деньги нужны на вчера", – объяснил аналитик.

По мнению Литры, одобрение на саммите программы финансирования Украины без решения об открытии переговоров может являться своеобразным планом "Б". При таком сценарии вопросы вступительных переговоров могли бы перенести на следующий март. "Такой компромисс, я считаю, будет достойным для Украины", – сказал Литра.

В самом же ЕС оптимистично настроены по решению о 50 млрд евро для Украины. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган вчера предположил, что этот вопрос будет одобрен на саммите, поскольку выделение помощи Украине из пересмотренного бюджета ЕС может принести бонусы и Венгрии.

"Это пакет, он не только для Украины, в нем есть что-то для миграции, защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, которые сегодня хорошие друзья Венгрии", – пояснил Ган.

Так что саммит ЕС начинается без всякой конкретики для Украины и его результат сложно предсказать. Лидеры стран ЕС решат судьбу Украины уже непосредственно на полях встречи в Брюсселе, но Киев, как говорил Кулеба, на всех уровнях разыгрывает самые креативные решения и самые сногсшибательные комбинации, чтобы обеспечить принятие необходимых решений.

У Украины нет плана "Б" на случай провала саммита в Брюсселе, сказал вчера журналистам Зеленский. Единственный украинский план – быть в ЕС, и если на саммите не будет положительного решения, это будет означать, что Путин наложил вето на это решение, подытожил президент.