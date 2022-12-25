Наступление россиян под Бахмутом выдохлось, - ISW

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни. Военкоры из РФ признали, что ВСУ оттеснили части группировки "Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики подсчитали, что в ноябре и декабре российские войска совершили меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, считают эксперты.

Россияне в настоящее время не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

Сообщения о тяжелых потерях наемников "Вагнера" в районе Бахмута в последние недели также, вероятно, повлияли на нынешние оперативные возможности российских сил в этом районе, пишут аналитики.

Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей поддерживать нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе. Российские войска ранее выделяли значительные ресурсы для захвата Северодонецка и Лисичанска весной и летом 2022 года. Кульминацией российских войск стал захват Лисичанска в начале июля, но они не смогли захватить соседний Северск и Славянск.

Зацикленность российских военных на проведении кампании с большим истощением для достижения тактических целей по захвату Северодонецка и Лисичанска в конечном итоге подорвала способность российских вооруженных сил достичь своей более крупной оперативной цели — окружить украинские силы вдоль трассы E40 и в конечном итоге выйти на административные границы Донецкой области.

Дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать ее способность преследовать долгосрочные цели на Донбассе, отмечают в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинская разведка продолжает предполагать, что российские военные не соблюдают надлежащих командных структур или процедур.

Российские войска продолжали проводить ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Кременная-Сватово.

Российские войска продолжали вести наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

Российский спецназ, вероятно, ведет рекогносцировку дельты Днепра для изучения украинской обороны в правобережной Херсонской области.

Российские силы нанесли удар по жилому району Херсона из реактивной системы залпового огня.

РПЦ попросила Кремль об освобождении от мобилизации для своего духовенства, несмотря на то, что яростно поддержала войну.

Российские официальные лица планируют вывезти детей из Горловки в Беларусь, возможно, в качестве схемы депортации украинских детей.

Напомним, недавно мы писали о том, что оккупанты иногда прорывались на окраине Бахмута, но их выбили украинские защитники.

Также сообщалось, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.

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