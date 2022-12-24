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Горячие точки. Что происходит у Бахмута, Авдеевки и Угледара, где РФ хочет прорваться

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Донбасс, Суббота 24 декабря 2022 13:02
Горячие точки. Что происходит у Бахмута, Авдеевки и Угледара, где РФ хочет прорваться Фото: ВСУ рассказали о ситуации возле Бахмута, Авдеевки и Угледара (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не оставляют своих попыток прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении. Интенсивные бои также ведутся и в районе Авдеевки и Угледара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Бахмут

"Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону в районе Бахмута. За эти сутки он наносил около 225 ударов разного типа артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня. Было более 28 столкновений. Противник потерял более 90 человек убитыми и более 100 ранеными только в боях на Бахмутском направлении", - рассказал Череватый.

По его словам, россияне прилагают все усилия, чтобы прорвать нашу оборону возле Бахмута, но безрезультатно, оккупанты продолжают нести потери.

Авдеевка и Угледар

"Там фактически такая же интенсивность боев. Это второе по напряжению направление украинского Донбасса, где враг постоянно, применяя все средства, пытается прорваться. Но системно имеет потери и не способен это сделать", - отметил Череватый.

Напомним, недавно мы писали о том, что оккупанты иногда прорывались на окраине Бахмута, но их выбили украинские защитники.

Также сообщалось, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.

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