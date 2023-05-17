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Эксперт оценил возможность приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Киев, Среда 17 мая 2023 11:18
Эксперт оценил возможность приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе Фото: эксперт оценил возможность приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

Главное ожидание Украины от Вильнюсского саммита - решение о начале присоединения к НАТО. Впрочем, добиться какого-нибудь четкого решения вряд ли получится.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак, говорится в материале "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса".

Однако, по словам эксперта, на встрече в Вильнюсе можно ожидать определенных шагов, которые могли бы быть одобрены на саммите в Вашингтоне в 2024 году, посвященном 75-й годовщине НАТО.

"Это та перспектива, с которой можно работать. Сейчас я вижу, что страны НАТО разделены. Пока наши партнеры и адвокаты выступают за то, чтобы действительно дать Украине механизм и предложить членство, другие страны, в том числе США, более осторожно относятся к такой перспективы", - объяснил Максак.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля 2023 года, а генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг уже пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять в нем участие.

Отметим, недавно вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявляла, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, и сам глава государства Владимир Зеленский считает, что Североатлантическому альянсу на предстоящем саммите необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

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