ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт оцінив можливість запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі

Новость на русском →
Київ, Середа 17 травня 2023 11:18
Експерт оцінив можливість запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі Фото: експерт оцінив можливість запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

Головне очікування України від Вільнюського саміту - рішення про початок приєднання до НАТО. Втім, домогтися якогось чіткого рішення навряд чи вийде.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак, йдеться в матеріалі "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу".

Однак, за словами експерта, на зустрічі у Вільнюсі можна очікувати певних кроків, які могли б бути схвалені на саміті у Вашингтоні у 2024 році, що буде присвячено 75-ій річниці НАТО.

"Це та перспектива, з якою можна працювати. Наразі я бачу, що країни НАТО розділені. Поки наші партнери та адвокати виступають за те, щоб дійсно дати Україні механізм та запропонувати членство, то інші країни, в тому числі США, більш обережно ставляться до такої перспективи", - пояснив Максак.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня 2023 року, а генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вже запросив президента України Володимира Зеленського взяти в ньому участь.

Зазначимо, нещодавно віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Крім того, й сам глава держави Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичному альянсу на майбутньому саміті необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу