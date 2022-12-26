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Эксперт оценил возможность нового наступления россиян после Нового года

Фото: эксперт оценил возможность нового наступления россиян после Нового года (Getty Image)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Российские оккупанты могут пытаться проводить наступательные действия на отдельных направлениях, однако широкомасштабное наступление маловероятно.

Об этом военный эксперт, полковник Сергея Грабский рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, вопрос состоит в том, что Украина не знает, насколько россияне считают себя готовыми к проведению нового наступления.

"Циклическое обучение - это обучение, которое применялось к мобилизованным - россияне уже фактически завершают. Если они не будут проходить более детальную тренировку - что, собственно, требует ситуация, но они, как правило, этого не делают - то они могут в феврале или в марте что-то сделать. Это если говорить о том количестве войск, которое у них реально есть", - сказал Грабовский.

При этом важным остается вопрос логистических возможностей. Эксперт отмечает, что россияне десять месяцев собирали двухсоттысячную группировку при абсолютно тепличных условиях, которые были для них до 24 февраля.

"Смогут ли они сейчас, в условиях, когда ситуация для них стала значительно сложнее, провести такой логистический маневр? Смогут ли они сейчас накопить нужное количество материальных средств, боеприпасов, горючего, чтобы проводить какие-то серьезные наступательные операции? С этим всем они могут не успеть ", – сказал он.

Что касается возможности проведения тактических действий, то, по мнению Грабовского, оккупанты вполне могут позволить себе проводить какие-то наступательные действия, прорывы.

"Например, в районе Сватово, куда они сейчас сгребают технику. Они могут пытаться проявлять некую определенную активность на южном направлении, в район Мелитополя - Токмака противник также сгоняет технику и людей. О таких наступлениях мы можем говорить, что они реальны. Но во что-то более существенное сложно поверить", - добавил он.

Напомним, Госпогранслужба не фиксирует перемещения техники или войск на границе с Беларусью. При этом Наев сообщал, что трем батальонам из Беларуси приказали выдвинуться к границе Украины. В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.

К тому же россияне надеются начать еще одно наступление на Лиманском направлении в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой.

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