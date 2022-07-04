Буданов: використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії

У Москві неодноразово погрожували всьому світу ядерною зброєю, проте вони чітко розуміють, що використання цієї зброї просто прискорить розпад Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Дивіться, з позиції логіки розмовляти або вибудовувати якусь думку, чи може Росія щось зробити, це взагалі нікчемна справа, вони не користуються логікою", - заявив Буданов.

Він підкреслив, що в теорії вони можуть використовувати ядерну зброю. Але найближчим часом вони цього точно не зроблять.

"При всій офіційній ворожій риториці і заяв типу "ми зараз в радіоактивний попіл весь світ зітремо", вони чітко розуміють, що використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії", - зазначив начальник української розвідки.