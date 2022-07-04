ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Буданов: використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії

Новость на русском →
Київ, Понеділок 04 липня 2022 09:11
Буданов: використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко, Владислав Красінський

У Москві неодноразово погрожували всьому світу ядерною зброєю, проте вони чітко розуміють, що використання цієї зброї просто прискорить розпад Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Дивіться, з позиції логіки розмовляти або вибудовувати якусь думку, чи може Росія щось зробити, це взагалі нікчемна справа, вони не користуються логікою", - заявив Буданов.

Він підкреслив, що в теорії вони можуть використовувати ядерну зброю. Але найближчим часом вони цього точно не зроблять.

"При всій офіційній ворожій риториці і заяв типу "ми зараз в радіоактивний попіл весь світ зітремо", вони чітко розуміють, що використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії", - зазначив начальник української розвідки.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію "бути готовими" до використання ядерної зброї.

При цьому лідери країн G7 ("Велика сімка") засудили загрозу застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні. Там пообіцяли Москві "суворі наслідки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ядерна зброя
NEWS
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони