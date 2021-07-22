Експерт пояснив, чому УЗ не отримує очікуваних коштів від підвищення залізничних тарифів

У разі підвищення залізничних тарифів, яке ініціює Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця", цементна галузь скоротить обсяги перевезень залізницею та переведе свої вантажі на автомобільний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Людмили Кріпки.

"Очікуваного надходження коштів УЗ може й не отримати. Тому що підприємства, зокрема цементної галузі, просто переведуть логістику у інший сегмент, у сегмент автомобільних перевезень. І як результат - доходів УЗ не отримає. І друге таке важливе питання - збільшиться навантаження на автомобільні перевезення", - підкреслила вона. За словами експерта, підвищення залізничних тарифів призведе до зростання ціни на продукцію на 5-8%, що, в свою чергу, призведе до збільшення вартості об’єктів будівництва.