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Експерт пояснив, чому в Україні збільшилася кількість терактів

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 08:46
Експерт пояснив, чому в Україні збільшилася кількість терактів
Фото: операція по захопленню терррориста в бізнес-центрі в Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Зростання агресії в світі і пандемія - ключові чинники зростання терактів

Збільшення кількості терористичних актів в Україні останнім часом пов'язане із зростанням рівня агресивності людей. Також на це могла вплинути пандемія.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив психотерапевт, завідувач кафедри медичної психології факультету НМУ ім. Богомольця, доктором медичних наук Олег Чабан.

"Рівень агресивності людей у світі значно зріс в цілому. Пандемія, без всякого сумніву, підлила соціальної напруги і нетерпіння, тому що змусила людей бути в жорстких рамках і замахнулася на нашу свободу", - повідомив експерт.

Він додав, що захопивши заручників, деякі люди створюють ілюзію, що вони хоча б чимось можуть керувати.

"Інша справа, що це все закінчується в'язницею, де будуть керувати вже тобою. Різні мізки, люди по-різному вирішують свої проблеми", - зазначив Чабан.

Нагадаємо, 3 серпня в центрі Києва Сухроб Карімов захопив відділення "Універсал Банк", погрожуючи підірвати бомбу; його затримали під час того, як він, за власним вимогу, давав інтерв'ю одному з каналів.

До цього, 21 липня, Максим Кривош взяв в заручники 13 пасажирів автобуса в Луцьку.

Крім цього у Полтаві Роман Скрипін взяв в заручники поліцейського, потім відпустив його і тиждень переховувався, його ліквідували в ніч на 1 серпня.

Також Чабан повідомив, що карантин і епідемії негативно впливають на психічний стан людей, зокрема, серед населення зростає тривожність, невроз, алкоголізм і сімейна агресія.

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