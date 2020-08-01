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Луцький терорист оголосив голодування в СІЗО

Луцьк, Субота 01 серпня 2020 00:32
Луцький терорист оголосив голодування в СІЗО
Фото: Максим Кривош (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Він вважає, що до нього незаконно застосовують кайданки

Луцький терорист Максим Кривош, який 21 липня взяв в заручники 13 пасажирів автобуса, заявив, що оголошує голодування. Він переконаний, що в СІЗО порушують його права.

Про це заявив його адвокат Сергій Тиможинський, пише ВолиньPost.

Кривош вирішив оголосити голодування ввечері 30 липня. Зокрема, він заявляє про невмотивоване, на його переконання, застосування кайданок.

Адвокат каже, що перші три дні перебування Кривоша у СІЗО спецзасобів не застосовували. Натомість тепер кайданки одягають щоразу, коли випускають із камери.

Підозрюваний переконаний, що у слідчому ізоляторі до нього ставляться, як до вже засудженого, а не як до ув'язненого, хоча відповідного рішення суду ще немає.

Нагадаємо, 21 липня в Луцьку Максим Кривош захопив рейсовий автобус, взявши в заручники 13 пасажирів. При цьому він був озброєний і вимагав від президента та українських чиновників виконати його вимога - записати відео з текстом "Фільм "Земляни" 2005 року - дивитися всім". Зеленський виконав вимогу, після чого Кривош звільнив заручників і був затриманий.

Його підозрюють у захопленні заручників, вчиненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 липня суд взяв під варту луцького терориста на два місяці.

Нагадаємо, Служба безпеки України призначила 30 експертиз по справі про захоплення заручників у Луцьку.

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