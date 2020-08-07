Психотерапевт розповів про вплив карантину на здоров'я людей

Фото: Олег Чабан (РБК-Україна)

Після "іспанки" у США настала Велика депресія

Карантин і епідемія вплинули на психологічне здоров'я українців. Зокрема, серед населення зростає тривожні і стресові розлади, що починаються депресії, неврози, алкоголізм, а також сімейна агресія.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив психотерапевт, завідувач кафедри медичної психології факультету НМУ ім.о.о.богомольця. Богомольця, доктором медичних наук Олег Чабан.

За його словами, після того, як епідемія переросла в пандемію, про її вплив заговорили учені з різних країн, так і у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"На сьогодні ВООЗ почала говорити про все більшому ураження психіки, зростання випадків тривожних і стресових розладів, початок депресивних розладів і неврозів, алкоголізації, сімейну агресію, розлучення, агресію до дітей тощо", - повідомив Чабан.

Також він додав, що епідемії і пандемії не вперше впливають на психічне здоров'я людей.

"Згадали іспанський грип 1918 року, коли після "іспанки" в Сполучених Штатах різко зросла кількість суїцидальних дій, настала Велика депресія. Китайські колеги почали описувати алкоголізації, навіть після карантину. Іспанські, французькі і бразильські колеги - внутрішньосімейні агресії", - повідомив Чабан.

Він додав, що у зв'язку з напругою в суспільстві можна спрогнозувати зростання супутніх захворювань. За його словами, опосередковано карантин фактично вб'є більше людей, ніж сама пневмонія.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з карантином очікується зростання народжуваності.