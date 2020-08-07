ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Психотерапевт розповів про вплив карантину на здоров'я людей

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 08:18
Психотерапевт розповів про вплив карантину на здоров'я людей
Фото: Олег Чабан (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Після "іспанки" у США настала Велика депресія

Карантин і епідемія вплинули на психологічне здоров'я українців. Зокрема, серед населення зростає тривожні і стресові розлади, що починаються депресії, неврози, алкоголізм, а також сімейна агресія.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив психотерапевт, завідувач кафедри медичної психології факультету НМУ ім.о.о.богомольця. Богомольця, доктором медичних наук Олег Чабан.

За його словами, після того, як епідемія переросла в пандемію, про її вплив заговорили учені з різних країн, так і у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"На сьогодні ВООЗ почала говорити про все більшому ураження психіки, зростання випадків тривожних і стресових розладів, початок депресивних розладів і неврозів, алкоголізації, сімейну агресію, розлучення, агресію до дітей тощо", - повідомив Чабан.

Також він додав, що епідемії і пандемії не вперше впливають на психічне здоров'я людей.

"Згадали іспанський грип 1918 року, коли після "іспанки" в Сполучених Штатах різко зросла кількість суїцидальних дій, настала Велика депресія. Китайські колеги почали описувати алкоголізації, навіть після карантину. Іспанські, французькі і бразильські колеги - внутрішньосімейні агресії", - повідомив Чабан.

Він додав, що у зв'язку з напругою в суспільстві можна спрогнозувати зростання супутніх захворювань. За його словами, опосередковано карантин фактично вб'є більше людей, ніж сама пневмонія.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з карантином очікується зростання народжуваності.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України здоровьеЕпідемія
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся