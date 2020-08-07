Эксперт объяснил, почему в Украине увеличилось количество терактов

Фото: операция по захвату терррориста в бизнес-центре в Киеве (ssu.gov.ua)

Рост агрессии в мире и пандемия - ключевые факторы роста терактов

Увеличение количества террористических актов в Украине в последнее время связано с ростом уровня агрессивности людей. Также на это могла повлиять пандемия.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии факультета НМУ им. Богомольца, доктором медицинских наук Олег Чабан.

"Уровень агрессивности людей в мире значительно вырос в целом. Пандемия, без всякого сомнения, подлила социального напряжения и нетерпение, потому что заставила людей быть в жестких рамках и замахнулась на нашу свободу", - сообщил эксперт.

Он добавил, что захватив заложников, некоторые люди создают иллюзию, что они хотя бы чем-то могут управлять.

"Другое дело, что это все заканчивается тюрьмой, где будут управлять уже тобой. Различные мозги, люди по-разному решают свои проблемы", - отметил Чабан.

Напомним, 3 августа в центре Киева Сухроб Каримов захватил отделение "Универсал Банк", угрожая взорвать бомбу; его задержали во время того, как он, по собственному требованию, давал интервью одному из каналов.

До этого, 21 июля, Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса в Луцке.

Кроме этого в Полтаве Роман Скрипин взял в заложники полицейского, затем отпустил его и неделю скрывался, его ликвидировали в ночь на 1 августа.

Также Чабан сообщил, что карантин и эпидемии негативно влияют на психическое состояние людей, в частности, среди населения растет тревожность, невроз, алкоголизм и семейная агрессия.