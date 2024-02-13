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Эксперт назвал три возможных сценария для Авдеевки

Фото: украинские военные в Авдеевку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Ситуация в Авдеевке накаляется, российские войска продолжают наступать. СМИ все чаще сообщают об угрозе оцепления и захвата города до "выборов" диктатора Владимира Путина в марте. В связи с этим можно выделить три возможных сценария для Авдеевки.

Возможные сценарии для Авдеевки назвал военный эксперт Александр Мусиенко.

Первый, по его словам, - попытаться перебросить подкрепление и переломить ситуацию, удерживать город там, где еще можно закрепиться. Риск в том, что переброс резервов означает потери и истощение для ВСУ, и вероятность отступления все равно не исключается.

Второй сценарий - контрудар с северного или южного фланга, чтобы снять давление на нашу группировку. Он тоже связан с определенными рисками, потому что для этого нужно большое количество войск, способное внезапно для противника ударить в очень быстрые сроки.

"Третий, как мне кажется, самый оптимальный: все же постепенно выходить непосредственно из Авдеевки и занимать оборонные рубежи на других позициях. Какой из них будет реализован, зависит от командования", - отметил Мусиенко.

Бои в районе Авдеевки

Российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за город десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраине Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но "все пропало" еще далеко.

В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.

По последней информации ВСУ Россия продолжает штурмы в районе Авдеевки. Туда были опрокинуты подразделения российских спецназовцев.

 

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