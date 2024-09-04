Эксперт назвал причины тайных поставок Румынией оружия в Украину
Румыния снабжает Украину оружием непублично. Это делается, чтобы избежать российских шпионов и уменьшить политические последствия поставок.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не только Patriot. Как Румыния непублично помогает Украине".
"Решение о непубличности было принято по практическим соображениям, чтобы не позволить российским спецслужбам собирать слишком много информации из открытых источников, но также не позволить использование такого рода данных в продолжающейся российской гибридной войне", - объясняет в комментарии РБК-Украина эксперт-международник из Румынии Михай Исаак.
Другая причина в том, что правящая коалиция не хотела давать повода для критики пророссийским партиям в Румынии, говорится в материале.
Румыния с самого начала войны оказывала военную помощь Украине, но делала это непублично. Разведка по открытым источникам фиксировала на поле боя румынские бронетранспортеры TAB-71 или реактивные системы залпового огня APR-40. Однако официально Бухарест об этом молчал и подтвердил лишь в мае этого года перед встречей президента Румынии Клауса Йоханниса с его американским визави Джо Байденом.
Румыния поставила Украине не только TAB-71 или APR-40, но и гаубицы, снаряды калибров 122-мм и 152-мм, гранатометы, пулеметы ДШК и многое другое.
Напомним, парламент Румынии одобрил законопроект, предусматривающий предоставление Украине системы Patriot. Румыния решила предоставить Украине одну из двух действующих батарей Patriot. Условием снабжения является обязательство союзников предоставить Румынии другую систему.
Румыния еще в 2017 году подписала контракт на 4 млрд долларов на покупку Patriot. Она уже получила четыре батареи, две из них были введены в эксплуатацию.