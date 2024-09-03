Парламент Румынии окончательно одобрил передачу системы Patriot Украине
Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, который предусматривает предоставление Украине системы Patriot. Последний шаг - за президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание напоминает, что правительство направило законопроект о передаче Patriot в парламент в понедельник, 2 сентября. Его уже одобрил Сенат (верхняя палата парламента Румынии).
После того, как законопроект подпишет президент Румынии Клаус Йоханнис, правительство издаст указ о передаче Украине системы ПВО.
Стоит заметить, что Румыния решила предоставить Украине одну из двух своих действующих батарей Patriot. Условием для поставок является обязательство союзников предоставить Румынии другую систему Patriot взамен.
К слову, Румыния еще в 2017 году подписала контракт на 4 миллиарда долларов на покупку Patriot. Она уже получила четыре батареи, две из них были введены в эксплуатацию.
Что предшествовало
Напомним, Румыния пообещала передать Украине одну батарею Patriot еще 20 июня. Соответствующее решение принял Высший совет обороны страны.
За более чем два месяца поставок так и не произошло. Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, часть союзников задерживает предоставление Украине обещанных систем Patriot.
Тем временем российские оккупанты продолжили атаковать Украину баллистикой, которую могут сбивать только "украинские" Patriot и SAMP/T. В частности, сегодня, 3 сентября, враг ударил по Институту связи в Полтаве. Погиб 41 человек, почти 200 раненных.
Ранее Украина просила как минимум о семи системах Patriot для защиты от регулярных атак россиян баллистическими ракетами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.