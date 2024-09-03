Парламент Румынии окончательно одобрил передачу системы Patriot Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание напоминает, что правительство направило законопроект о передаче Patriot в парламент в понедельник, 2 сентября. Его уже одобрил Сенат (верхняя палата парламента Румынии).

После того, как законопроект подпишет президент Румынии Клаус Йоханнис, правительство издаст указ о передаче Украине системы ПВО.

Стоит заметить, что Румыния решила предоставить Украине одну из двух своих действующих батарей Patriot. Условием для поставок является обязательство союзников предоставить Румынии другую систему Patriot взамен.

К слову, Румыния еще в 2017 году подписала контракт на 4 миллиарда долларов на покупку Patriot. Она уже получила четыре батареи, две из них были введены в эксплуатацию.