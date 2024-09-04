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Експерт назвав причини таємних поставок Румунією зброї в Україну

Україна, Середа 04 вересня 2024 11:40
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Експерт назвав причини таємних поставок Румунією зброї в Україну Фото: Румунія таємно поставляє зброю Україні (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

Румунія постачає Україні зброю непублічно. Це робиться, щоб уникнути російських шпигунів та зменшити політичні наслідки від поставок.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не тільки Patriot. Як Румунія непублічно допомагає Україні".

"Рішення про непублічність було прийнято з практичних міркувань, щоб не дозволити російським спецслужбам збирати занадто багато інформації з відкритих джерел, але також не дозволити використання такого роду даних у триваючій російській гібридній війні", - пояснює в коментарі РБК-Україна експерт-міжнародник з Румунії Міхай Ісак.

Інша причина в тому, що правляча коаліція не хотіла давати приводів для критики проросійським партіям в Румунії, йдеться в матеріалі.

Румунія від самого початку великої війни надавала військову допомогу Україні, але робила це непублічно. Розвідка за відкритими джерелами фіксувала на полі бою румунські бронетранспортери TAB-71 чи реактивні системи залпового вогню APR-40. Однак офіційно Бухарест про це мовчав і підтвердив лише в травні цього року, перед зустріччю президента Румунії Клауса Йоханніса з його американським візаві Джо Байденом.

Румунія поставила Україні не лише TAB-71 чи APR-40, а й також гаубиці, снаряди калібрів 122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК та багато чого іншого.

Нагадаємо, парламент Румунії схвалив законопроект, який передбачає надання Україні системи Patriot. Румунія вирішила надати Україні одну з двох своїх діючих батарей Patriot. Умовою постачання є зобов'язання союзників надати Румунії іншу систему.

Румунія ще у 2017 році підписала контракт на 4 млрд доларів на покупку Patriot. Вона вже отримала чотири батареї, дві з них було введено в експлуатацію.

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