Експерт назвав причини таємних поставок Румунією зброї в Україну

Румунія постачає Україні зброю непублічно. Це робиться, щоб уникнути російських шпигунів та зменшити політичні наслідки від поставок.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Не тільки Patriot. Як Румунія непублічно допомагає Україні ".

"Рішення про непублічність було прийнято з практичних міркувань, щоб не дозволити російським спецслужбам збирати занадто багато інформації з відкритих джерел, але також не дозволити використання такого роду даних у триваючій російській гібридній війні", - пояснює в коментарі РБК-Україна експерт-міжнародник з Румунії Міхай Ісак.

Інша причина в тому, що правляча коаліція не хотіла давати приводів для критики проросійським партіям в Румунії, йдеться в матеріалі.

Румунія від самого початку великої війни надавала військову допомогу Україні, але робила це непублічно. Розвідка за відкритими джерелами фіксувала на полі бою румунські бронетранспортери TAB-71 чи реактивні системи залпового вогню APR-40. Однак офіційно Бухарест про це мовчав і підтвердив лише в травні цього року, перед зустріччю президента Румунії Клауса Йоханніса з його американським візаві Джо Байденом.

Румунія поставила Україні не лише TAB-71 чи APR-40, а й також гаубиці, снаряди калібрів 122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК та багато чого іншого.