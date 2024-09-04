ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт назвал желаемый для Украины сценарий развития Курской операции

Среда 04 сентября 2024 16:46
UA EN RU
Эксперт назвал желаемый для Украины сценарий развития Курской операции Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова
Эксперт: Александр Мусиенко

России приходится перебрасывать свои войска с территории Украины в Курскую область, что она и будет продолжать делать. Именно это является желательным сценарием развития операции в российском регионе для ВСУ.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Очевидно, что риски того, что противник будет укреплять там ( в Курской области - ред.) свое присутствие, перебрасывать подкрепление и контратаковать украинские позиции, он есть. Но я бы обратил внимание еще на два факта. Во-первых, Украина к этому готовилась. И я скажу, что возможно для нас это в какой-то степени и желаемый сценарий", - отметил Мусиенко.

По его словам, хоть Россия это не хочет признавать, но какие-то войска ей пришлось перебрасывать из Украины в Курскую область.

"Они же там появились более 30 000 тысяч, в том числе из Донецкой области. И будут еще появляться", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что для Украины это хорошо, потому что "мы перейдем к фазе операции сковывания российских вражеских подразделений".

"А еще один факт, на который бы я обратил внимание, - часть ответа в интервью Зеленского, где он говорит: "Я бы не хотел рассказывать все обстоятельства, которые могут быть… Эффект неожиданности это и есть успех". Вот это очень интересно. Поэтому, возможно, какие-то действия будут планироваться дополнительно, и мы их увидим", - отметил Мусиенко.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, с начала августа в Курской области идет наступательная операция украинских войск.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении ВСУ в Курской области еще на 2 км.

Всего с начала проведения операции Украина взяла под свой контроль уже более 100 населенных пунктов в Курской области.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия перебросила из Украины в Курскую область 60 тысяч военных.

Он также заявил, что Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ