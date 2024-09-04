Эксперт назвал желаемый для Украины сценарий развития Курской операции

России приходится перебрасывать свои войска с территории Украины в Курскую область, что она и будет продолжать делать. Именно это является желательным сценарием развития операции в российском регионе для ВСУ.

"Очевидно, что риски того, что противник будет укреплять там ( в Курской области - ред.) свое присутствие, перебрасывать подкрепление и контратаковать украинские позиции, он есть. Но я бы обратил внимание еще на два факта. Во-первых, Украина к этому готовилась. И я скажу, что возможно для нас это в какой-то степени и желаемый сценарий", - отметил Мусиенко.

По его словам, хоть Россия это не хочет признавать, но какие-то войска ей пришлось перебрасывать из Украины в Курскую область.

"Они же там появились более 30 000 тысяч, в том числе из Донецкой области. И будут еще появляться", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что для Украины это хорошо, потому что "мы перейдем к фазе операции сковывания российских вражеских подразделений".

"А еще один факт, на который бы я обратил внимание, - часть ответа в интервью Зеленского, где он говорит: "Я бы не хотел рассказывать все обстоятельства, которые могут быть… Эффект неожиданности это и есть успех". Вот это очень интересно. Поэтому, возможно, какие-то действия будут планироваться дополнительно, и мы их увидим", - отметил Мусиенко.