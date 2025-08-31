ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эксперт назвала 5 средств для ухода за лицом, которых на самом деле достаточно

Воскресенье 31 августа 2025 12:25
UA EN RU
Эксперт назвала 5 средств для ухода за лицом, которых на самом деле достаточно Фото: Какие средства для лица надо использовать (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Рынок уходовой косметики переполнен миллионами продуктов, и в этом многообразии легко растеряться. Часто кажется, что для здоровой кожи нужна сложная 12-этапная рутина, на которую уходит куча времени и денег.

Какие 5 средств нужны вам для красоты кожи лица, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Эксперт по красоте Лаура Софи Ленц из Avant Skincare утверждает, что для достижения того самого желанного сияющего и здорового вида кожи на самом деле нужно всего пять основных шагов.

"Хотя пробовать тренды из соцсетей бывает весело, важно понимать, что действительно нужно вашей коже. Ключ к успеху - это последовательность, а придерживаться интенсивной рутины утром и вечером очень сложно", - объясняет она.

Зато простая и понятная схема поможет сэкономить время и получить сияющую кожу без лишних усилий.

Вот 5 продуктов, которые вам действительно нужны

Средство для очищения на масляной основе (гидрофильное масло или бальзам)

Это первый этап вечернего двойного очищения. Такое средство эффективно растворяет и удаляет все, что накопилось на коже за день: макияж, солнцезащитный крем (SPF), грязь и излишки кожного жира. Он очищает поры, не нарушая естественный защитный слой кожи.

Средство для очищения на водной основе (пенка или гель для умывания)

Второй этап, который смывает остатки грязи, пыли и пота. Он окончательно очищает кожу и готовит ее к следующим шагам. Важно, чтобы ваш гель или пенка не "стягивали" кожу, а поддерживали ее естественный pH-баланс, защищая от бактерий.

Тоник / тонер

Многие пропускают этот шаг, но именно он восстанавливает pH-баланс кожи после умывания, успокаивает ее и готовит к лучшему поглощению сыворотки и крема. Выбирайте тоник в соответствии с потребностями вашей кожи, но избегайте агрессивных средств со спиртом, которые могут повредить защитный барьер.

Сыворотка (серум)

Это концентрированное средство, направленное на решение конкретных проблем: увлажнение, борьба с морщинами, акне или пигментацией. Для базового ухода идеально подойдет сыворотка для восстановления кожного барьера с питательными и увлажняющими компонентами.

Если у вас есть специфические потребности, этот шаг можно чередовать с другими активами, например, ретинолом.

Увлажнение и защита (крем + SPF)

Это обязательный финальный этап. Многие боятся, что крем сделает кожу жирной, но на самом деле именно обезвоживание заставляет кожу вырабатывать еще больше жира.

Увлажняющий крем нужен и утром, и вечером. Но утром его обязательно нужно "закрывать" солнцезащитным кремом.

Лаура рекомендует SPF 50 для надежной защиты от фотостарения. Использовать SPF необходимо ежедневно, даже в пасмурные и облачные дни, ведь ультрафиолетовые лучи активны при любой погоде.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Лицо Красота
Новости
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
ISW предполагает усиление ударов России по энергетике Украины в ближайшие недели
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим