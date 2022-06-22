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Експерт назвав умови, за яких біженці почнуть повертатися додому

Фото: українці почнуть повертатися додому за умови зростання робочих місць (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар, Марія Кучерявець

Біженці, які вимушено покинули Україну через повномасштабне російське вторгнення, почнуть повертатися додому. Це можливо за умови росту економіки в нашій країні та збільшення робочих місць.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону".

"Однозначно можна говорити, що за умови росту економіки робочі місця відновляться. У нас буде зростати запит на робочі руки, а їх не буде вистачати", - розповів виданню директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Зокрема, за даними соціологічної групи "Рейтинг", близько 40% опитаних втратили роботу після початку війни - чи через зупинку підприємства, чи через те, що стали внутрішньо переміщеними особами.

"Зараз економіка - в стагнації. Люди поїдуть за кордон, якщо робочі місця не відновляться. Але коли економіка зростатиме, з'явиться запит на нові трудові ресурси. Їх, можливо, навіть доведеться залучати за кордоном, і тоді потрібна буде дуже виважена міграційна політика щодо трудових мігрантів в Україні", - пояснює експерт.

Нагадаємо, також експерти розповіли, що після війни та хвилі виїздів біженців в Україні можуть залишитися близько 30 мільйонів людей.

Додамо, за даними прикордонників, починаючи з 24 лютого з України виїхали на 2,8 мільйона осіб більше, ніж заїхали.

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