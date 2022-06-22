Україна втратить від 7% населення: соціологи озвучили прогноз

Експерти вважають, що після війни та хвилі виїздів біженців в Україні можуть залишитися близько 30 мільйонів людей.

При цьому зараз точні плани повернення багатьом біженцям важко назвати. Більшість кажуть, що це залежить від оцінки небезпеки. Особливо серед тих, хто має дітей.

"За даними нашого дослідження про еміграційні плани в 2017 році, 7% були налаштовані поїхати за кордон і там залишитися. І в 2018 році - те ж саме, тобто це була стабільна цифра. Але вони не мали можливості тоді виїхати. А зараз - ідеальні умови для тих, хто вже давно хотів. Так що Україна втратить від 7% і більше населення. Але якщо умови будуть більш-менш стабільні, люди повертатимуться досить інтенсивно", - говорить директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

Водночас близько 8-9% українців заявили, що вони вже не повернуться в Україну. Такі дані одержала соціологічна група "Рейтинг", опитавши наших громадян у Польщі на початку травня. Тоді серед багатьох панували "переможні" настрої, було чимало добрих новин на кшталт підписання ленд-лізу для України від США. Наразі все більше кажуть, що війна затягнеться, і за новими оцінками, в Україну не повернеться 10% біженців, наводить цифри директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.