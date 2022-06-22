Скільки біженців повернеться в Україну, якщо війна затягнеться: коментар демографа

За даними прикордонників, починаючи з 24 лютого з України виїхали на 2,8 мільйона осіб більше, ніж заїхали. Якщо війна затягнеться, ця цифра може збільшитися, прогнозує директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України академік Елла Лібанова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону ".

За даними, які наводитьЛібанова, приблизно 3-3, 5 мільйонів наших громадян до початку війни працювали за кордоном. Тому в цілому в інших країнах зараз знаходяться 5,5-6 мільйонів українців.

"Якщо гаряча фаза війни закінчиться досить швидко - припустимо, до кінця літа, за кордоном залишаться 500-600 тисяч з тих, хто виїхав через війну. Якщо буде тягнутися більше року, боюся, що з 2,8 мільйонів цифра зросте до 5 мільйонів", - зазначає експерт.

На її думку, люди будуть продовжувати виїжджати з країни. А якщо гаряча фаза триватиме довго, то зворотний потік повністю припиниться.

Крім того, є ймовірність того, що переважна частина жінок, які там зараз знаходяться, знайдуть собі роботу, зможуть зняти прийнятне житло, діти будуть ходити в школу, дитсадок або університет. "Якщо в Україні у них житло не в тому стані, в якому б вони хотіли, втратили роботу - тоді не жінки повернуться. А чоловіки поїдуть до них, коли зможуть виїжджати", - попереджає про нову хвилю міграції Лібанова.