Експерт назвав Китай перспективним партнером для українського авіабудування

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)

Уряд бере кредити у західних партнерів, хоча має можливість заробляти мільярди на співпрацю з Китаєм. Для цього потрібно врегулювати конфлікт з китайськими інвесторами "Мотор Січ", які вклали в українське підприємство близько мільярда доларів і готові забезпечити компанію замовленнями.

Про це заявив економічний експерт, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров у Facebook.

"З КНР наша влада побила горщики по всіх напрямах співпраці та реалізації спільних інвестиційних проектів. Дійшло до того, що Китай вже має намір з допомогою міжнародного арбітражу стягнути з України 3,5 млрд дол. США через ПАТ "Мотор Січ" (дедлайн до 10 листопада цього 2020 року"), - пише експерт.

Але замість того, щоб розблокувати інвестиційну операцію, який обіцяє Україні величезний прибуток і потенційне домінування на ринку авіаційних двигунів КНР, український уряд в черговий раз бере кредит у європейських партнерів.

"Гроші треба заробляти там, де їх багато. Судіть самі, ось статистика за обсягами грошової маси в країнах світу: 1. Китай - $25 трлн; 2. США - $14 трлн; 3. Німеччина - $3,3 трлн", - додає економіст.

Також Гончаров зазначив, що залучення в українську оборонку і авіаційне двигунобудування партнера в особі Туреччини, Україна знову навмисне створює потенційний конфлікт, тепер з ЄС.

"Навіщо треба було поспішати укладати Україні договірні стосунки з Туреччиною як стратегічним партнером? Це що, в противагу Німеччині та Франції? Особливо в контексті останніх трагічних подій, тим більше - в Берліні засудили напади Ердогана на Макрона", - аналізує економіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд включив у делегацію для візиту і переговорів в Анкарі екс-власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який продав контрольний пакет акцій більш як чотири роки тому групі китайських інвесторів.

За даними зарубіжних ЗМІ, під час цього візиту віце-прем'єр Олег Уруський запропонував туркам купівлю 50% акцій "Мотор Січ". Однак, контрольний пакет вже багато років контролюють компанії з КНР, на акції яких з 2017 року накладено чотири арешту.

Водночас у вересні 2020 року китайські інвестори повідомили Мін'юст про можливість подачі позову в міжнародні арбітражні інстанції про стягнення з України 3,5 млрд доларів збитків, завданих блокуванням законних ділових угод між приватними господарюючими суб'єктами України та Китаю.