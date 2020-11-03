Эксперт назвал Китай перспективным партнером для украинского авиастроения

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org Freeman88)

Правительство берет кредиты у западных партнеров, хотя имеет возможность зарабатывать миллиарды на сотрудничестве с Китаем. Для этого нужно урегулировать конфликт с китайскими инвесторами "Мотор Сич", которые вложили в украинское предприятие около миллиарда долларов и готовы обеспечить компанию заказами.

Об этом заявил экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в Facebook.

"С КНР наши власти побили горшки по всем направлениям сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов. Дошло до того, что Китай уже намерен с помощью международного арбитража взыскать с Украины 3,5 млрд долл. США из-за ПАО "Мотор Сич" (дедлайн до 10 ноября этого 2020 года"), - пишет эксперт.

Но вместо того, чтобы разблокировать инвестиционную сделку, сулящую Украине огромную прибыль и потенциальное доминирование на рынке авиационных двигателей КНР, украинское правительство в очередной раз берет кредит у европейских партнеров.

"Деньги надо зарабатывать там, где их много. Судите сами, вот статистика по объемам денежной массы в странах мира: 1. Китай - $25 трлн; 2. США - $14 трлн; 3. Германия - $3,3 трлн", - добавляет экономист.

Также Гончаров отметил, что привлечение в украинскую оборонку и авиационное двигателестроение партнера в лице Турции, Украина снова умышленно создает потенциальный конфликт, теперь с ЕС.

"Зачем надо было торопиться заключать Украине договорные отношения с Турцией как стратегическим партнером? Это что, в пику Германии и Франции? Особенно в контексте последних трагических событий, тем более - в Берлине осудили нападки Эрдогана на Макрона", - анализирует экономист.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство включило в делегацию для визита и переговоров в Анкаре экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который продал контрольный пакет акций более четырех лет тому назад группе китайских инвесторов.

По данным зарубежных СМИ, во время этого визита вице-премьер Олег Уруский предложил туркам покупку 50% акций "Мотор Сич". Однако, контрольный пакет уже много лет контролируют компании из КНР, на акции которых с 2017 года наложено четыре ареста.

В то же время, в сентябре 2020 года китайские инвесторы уведомили Минюст о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая.