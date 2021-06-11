Експерименти, вплив COVID і дебют VAR: сьогодні стартує Чемпіонат Європи-2020

Сьогодні в Римі матчем Італія-Туреччина (початок о 22:00 за Києвом) стартує довгоочікуваний футбольний Чемпіонат Європи-2020 . Через пандемію коронавірусу турнір довелося перенести на рік.

Детальніше про причини перенесення і самому Євро-2020 - в матеріалі РБК-Україна.

Ковидная історія

Через пандемію коронавірусу, яка в 2020 році заполонила світ, постраждав і футбол. Винятком не став й Чемпіонат Європи, який планувався з 12 червня по 12 липня 2020 року. У зв'язку з COVID УЄФА прийняло рішення перенести турнір на рік пізніше, проте приставку "2020" з назви не прибрали в маркетингових цілях.

Це став перший випадок перенесення Чемпіонатів Європи через надзвичайні ситуації. А це вже 16-й турнір, який проводиться кожні чотири роки з 1960-го.

Тепер же турнір пройде з 11 червня по 11 липня. При цьому на трибуни пустять глядачів. Хоча на більшості стадіонів, включаючи півфінали і фінал, діятиме ліміт - не більше 50% від місткості.

Експериментальний формат

Вперше УЄФА вирішили провести ЧЄ не в одній або двох сусідніх, а відразу в 11 різних країнах по всій Європі. Такий експеримент приурочений до 60-річного ювілею чемпіонатів Європи. Так, турнір пройде в таких містах:

Три матчі групового етапу, один матч 1/8 фіналу

Амстердам (Нідерланди) - "Йохан Кройфф Арена"

Бухарест (Румунія) - "Арена Націонале"

Будапешт (Угорщина) - "Ференц Пушкаш"

Копенгаген (Данія) - "Паркен"

Глазго (Шотландія) - "Хемпден Парк"

Севілья (Іспанія) - "Ла-Картуха"

Три матчі групового етапу, один чвертьфінал

Баку (Азербайджан) - "Олімпійський"

Мюнхен (Німеччина) - "Арена Мюнхен"

Рим (Італія) - "Олімпіко"

Шість матчів групового етапу, один чвертьфінал

Санкт-Петербург (Росія) - "Санкт-Петербург"

Фінал, півфінали, два матчі 1/8 фіналу, три матчі групового етапу

Лондон (Англія) - "Уемблі"

Спочатку матчі Євро-2020 повинен був приймати також Ірландія (Дублін). Однак місцева влада відмовилася від проведення турніру, і поєдинки були перенесені у Санкт-Петербург і Лондон. Також в Іспанії через неможливість забезпечити присутність глядачів на трибунах довелося перенести матчі з Більбао в Севілью.

Дебют на ЧЄ для VAR

Крім експериментального формату турніру, на Євро-2020 вперше буде застосовуватися VAR (Video assistant referee - відео асистент арбітра). Дана система вже застосовувалася на Чемпіонаті світу в Росії 2018 року, а також щосили використовується на клубному рівні, в тому числі і в українській Прем'єр-лізі.

Хто пробився

На фінальній стадії Євро-2020 зіграють 24 Збірні. Вони будуть розподілені на шість груп:

Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

Група C: Нідерланди, УКРАЇНА , Австрія, Північна Македонія

, Австрія, Північна Македонія Група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

У плей-офф пройдуть команди, що зайняли перші і другі місця в групах, а також чотири з шести збірних, що фінішували в групі на третьому місці.

Груповий етап триватиме з 11 по 23 червня. З 26 червня стартує плей-офф зі стадії 1/8 фіналу. Фінальний поєдинок Євро-2020 відбудеться 11 липня в Лондоні.

Де дивитися в Україні

В Україні офіційним транслятором Євро-2020 є ТРК "Україна". Всі поєдинки турніру транслюватимуться на телеканалах "Футбол 1"і" Футбол 2". Також всі поєдинки третього слота, які починаються о 22:00, а також всі матчі національної збірної, транслюватимуться на телеканалі "Україна".