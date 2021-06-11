Эксперименты, влияние COVID и дебют VAR: сегодня стартует Чемпионат Европы-2020

Сегодня в Риме матчем Италия-Турция (начало в 22:00 по Киеву) стартует долгожданный футбольный Чемпионат Европы-2020 . Из-за пандемии коронавируса турнир пришлось перенести на год.

Подробнее о причинах переноса и самом Евро-2020 - в материале РБК-Украина.

Ковидная история

Из-за пандемии коронавируса, которая в 2020 году заполонила мир, пострадал и футбол. Исключением не стал и Чемпионат Европы, который изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В связи с COVID УЕФА приняло решение перенести турнир на год позже, однако приставку "2020" с названия не убрали в маркетинговых целях.

Это стал первый случай переноса Чемпионатов Европы из-за чрезвычайных ситуаций. А ведь это уже 16-й турнир, который проводится каждые четыре года с 1960-го.

Теперь же турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. При этом на трибуны пустят зрителей. Хотя на большинстве стадионов, включая полуфиналы и финал, будет действовать лимит - не более 50% от вместительности.

Экспериментальный формат

Впервые УЕФА решили провести ЧЕ не в одной или двух соседних, а сразу в 11 разных странах по всей Европе. Такой эксперимент приурочен к 60-летнему юбилею чемпионатов Европы. Так, турнир пройдет в таких городах:

Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала

Амстердам (Нидерланды) - "Йохан Кройфф Арена"

Бухарест (Румыния) - "Арена Националэ"

Будапешт (Венгрия) - "Ференц Пушкаш"

Копенгаген (Дания) - "Паркен"

Глазго (Шотландия) -"Хэмпден Парк"

Севилья (Испания) - "Ла-Картуха"

Три матча группового этапа, один четвертьфинал

Баку (Азербайджан) - "Олимпийский"

Мюнхен (Германия) - "Арена Мюнхен"

Рим (Италия) - "Олимпико"

Шесть матчей группового этапа, один четвертьфинал

Санкт-Петербург (Россия) - "Санкт-Петербург"

Финал, полуфиналы, два матча 1/8 финала, три матча группового этапа

Лондон (Англия) - "Уэмбли"

Изначально матчи Евро-2020 должен был принимать также Ирландия (Дублин). Однако местные власти отказались от проведения турнира, и поединки были перенесены в Санкт-Петербург и Лондон. Также в Испании из-за невозможности обеспечить присутствие зрителей на трибунах пришлось перенести матчи из Бильбао в Севилью.

Дебют на ЧЕ для VAR

Помимо экспериментального формата турнира, на Евро-2020 впервые будет применяться VAR (Video assistant referee - Видео ассистент арбитра). Данная система уже применялась на Чемпионате мира в России 2018 года, а также вовсю используется на клубном уровне, в том числе и в украинской Премьер-лиге.

Кто пробился

На финальной стадии Евро-2020 сыграют 24 сборные. Они будут распределены на шесть групп:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, УКРАИНА , Австрия, Северная Македония

, Австрия, Северная Македония Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

В плей-офф пройдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре из шести сборных, финишировавших в группе на третьем месте.

Групповой этап продлится с 11 по 23 июня. С 26 июня стартует плей-офф со стадии 1/8 финала. Финальный поединок Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.

Где смотреть в Украине

В Украине официальным транслятором Евро-2020 является ТРК "Украина". Все поединки турнира будут транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Также все поединки третьего слота, которые начинаются в 22:00, а также все матчи национальной сборной, будут транслироваться на телеканале "Украина".