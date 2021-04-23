УЄФА переніс матчі Євро-2020 з двох міст
Виконавчий комітет УЄФА позбавив права проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу-2020 Дублін і Більбао. Матчі, які повинні були проводитися в цих містах, перенесли в Севілью, Санкт-Петербург і Лондон.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Так, три поєдинки групи Е і один - на стадії 1/8 фіналу, які повинні були пройти в Більбао, будуть зіграні в Севільї на "Естадіо Ла Картуха" при 30% заповненості стадіону.
Замість Дубліна ще три матчі групи Е і один з чвертьфіналів прийме Санкт-Петербург, а матч 1/8 фіналу - Лондон.
Також УЄФА підтвердило право проведення матчів Євро-2020 в Мюнхені, після того, як німецьке місто гарантувало присутність на трибунах мінімум 14,5 тисячі глядачів.
Глядачі, які вже придбали квитки на матчі в Дубліні і Більбао, отримають компенсацію в повному обсязі. При цьому їх власники отримають пріоритетне право на покупку квитків на матчі в Севільї, Санкт-Петербурзі та Лондоні в порядку живої черги.
Раніше РБК-Україна писало, що Більбао, Дублін, Мюнхен і Рим можуть позбавити права на проведення матчів Євро-2020. Причиною цього може стати відсутність гарантій того, що матчі будуть проводитися з глядачами.
Зазначимо, Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Спочатку планували, що матчі приймуть 12 міст - Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Санкт-Петербург, Більбао, Глазго, Будапешт і Дублін.