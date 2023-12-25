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Экскомандующий НАТО призвал США выделить помощь Украине

Фото: бывший командующий НАТО призвал США выделить Украине помощь (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис обратился к Конгрессу США с призывом оказать Украине больше помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

и страна сделала это, потратив "эквивалент 5 процентов" годового оборонного бюджета США.

Помощь Украине от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов.  

Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в США ведутся споры об усилении границы с Мексикой, заложенной в закон. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

 

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