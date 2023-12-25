Экскомандующий НАТО призвал США выделить помощь Украине

Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис обратился к Конгрессу США с призывом оказать Украине больше помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
и страна сделала это, потратив "эквивалент 5 процентов" годового оборонного бюджета США.
1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов.
После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".
Также известно, что в США ведутся споры об усилении границы с Мексикой, заложенной в закон. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.
В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.
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