Экс-главе Минкульта Карандееву избрали меру пресечения

"Печерский районный суд сегодня избрал бывшему исполняющему обязанности министра культуры меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - рассказала она.

Ростислав Кандеев занимал должность и.о. министра культуры и информационной политики Украины с июля 2023 по сентябрь 2024 года.

Напомним, Карандееву сообщили о подозрении в помощи с выездом за границу 20 июня. Следствие установило, что мужчины покидали страну под видом музыкальной группы, которая выезжала на благотворительные концерты за границу.

В документах их указывали участниками коллектива, хотя к музыкальной деятельности они фактически не имели отношения. Установлено, что схема позволила покинуть территорию Украины восьми мужчинам призывного возраста.