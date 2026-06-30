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Экс-главе Минкульта Карандееву избрали меру пресечения

17:17 30.06.2026 Вт
1 мин
Бывший чиновник подозревается в помощи с выездом за границу
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: Ростислав Карандеев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Печерский районный суд Киева во вторник, 30 июня, избрал экс-главе Минкульта Ростиславу Карандееву меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом РБК-Украина сообщила руководительница управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк.

"Печерский районный суд сегодня избрал бывшему исполняющему обязанности министра культуры меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - рассказала она.

Ростислав Кандеев занимал должность и.о. министра культуры и информационной политики Украины с июля 2023 по сентябрь 2024 года.

Напомним, Карандееву сообщили о подозрении в помощи с выездом за границу 20 июня. Следствие установило, что мужчины покидали страну под видом музыкальной группы, которая выезжала на благотворительные концерты за границу.

В документах их указывали участниками коллектива, хотя к музыкальной деятельности они фактически не имели отношения. Установлено, что схема позволила покинуть территорию Украины восьми мужчинам призывного возраста.

Напомним, в январе СБУ задержала первого заместителя главы одной из районных госадминистраций Киева Александра Смыка по подозрению в причастности к схеме уклонения от мобилизации.

Кроме того, в апреле были задержаны двое помощников действующих народных депутатов Украины. Они продавали поддельные документы для уклонения от мобилизации.

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