Россияне обеспокоены возможным наступлением Украины и готовятся к обороне: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Невского, района Серебрянского леса, Белогоровки и Верхнекаменского.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что украинские силы совершили ограниченное продвижение к юго-западу от Краснопоповки. Глава Луганской ОГА Алексей Смирнов 3 апреля сообщил, что украинские войска продолжают отражать постоянные атаки на Белогоровку, несмотря на то, что у российских сил больше войск вблизи населенного пункта.

Министерство обороны России утверждало, что подразделения ВДВ перед отправкой на неопределенный участок фронта в Украине впервые в истории ВДВ получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек"

Бои в Донецкой области

"Вагнеровцы" продолжали продвижение в центр Бахмута 2 и 3 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают украинский ракетный удар по российским позициям в комплексе AZOM на севере Бахмута, подтверждая, что группа "Вагнера", вероятно, захватила комплекс примерно 28 марта. На геолокационном кадре, сделанном в ночь на 2 апреля, видно, как Евгений Пригожин поднимает российский флаг перед зданием горадминистрации Бахмута.

Генштаб Украины 2 и 3 апреля сообщал, что украинские войска продолжали отражать российские атаки на Бахмут, к северо-западу от города в районе Орехово-Васильевки (12 км к северо-западу) и к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского и Предтечино. Российское ВДВ все активнее поддерживает операции "Вагнера" в Бахмуте.

2 апреля российские войска продолжили наступательные действия на западе Донецкой области. Также в этот же день россияне безуспешно наступали на Угледар (30 км юго-западнее Донецка). Спикер российской Восточной группировки войск Александр Гордеев заявил, что 2 и 3 апреля российские войска отразили действия украинских разведчиков в неустановленных местах юго-западнее Донецка . на востоке Запорожской области, примерно в 100 км к юго-западу от города Донецк.

"Южная ось"

Россияне озабочены потенциальной угрозой со стороны Украины в направлении оккупированного Крыма. На полуострове продолжаются оборонные и материально-технические подготовки. Спутниковые снимки, опубликованные 1 апреля, показывают, что российские войска построили оборонительные линии вдоль ключевых наземных линий связи (GLOCs) и логистических узлов в Крыму, в том числе близ Армянска, вдоль E105 к югу от Чонгара (34 км к северо-востоку от Джанкоя), вдоль шоссе E97 возле Филатовки (8 км юго-восточнее Армянска), вблизи Воронцовки (20 км южнее Армянска) и вдоль пляжей Евпатории в западном Крыму.

The Washington Post сообщает, что российские власти сосредоточились на возведении новых оборонных сооружений в Крыму в течение последних нескольких недель на фоне слухов об украинском контрнаступлении, в том числе вблизи Витино на западном побережье Крыма (15 км к западу от Евпатории), Медведевки (22 км к северо-востоку от Джанкоя). , Армянска, Маслового (9 км севернее Джанкоя), и Новоивановка (32 км северо-западнее Джанкоя). Российские войска установили большие укрепления на подходе к Крыму со стороны оккупированной Херсонской области.

Спутниковые снимки, опубликованные 3 апреля, показывают, что российские власти продолжают усилия по восстановлению железнодорожного пути через Керченский мост. Из-за контрольно-пропускных пунктов на автомобильном мосту через Керченский пролив образовались пробки протяженностью от 1,7 до 2 км с обеих сторон моста, а также 128 тяжеловесных грузовиков стоят в очереди, чтобы переправиться через Керчь.

Украинские военные, 2 апреля третий раз за последние семь дней, нанесли удар с "Хаймарсов" по российскому железнодорожному депо в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Российские источники отмечали, что украинские войска наносили подобные удары по тыловым элементам во время контрнаступления в Херсонской области осенью 2022 года.