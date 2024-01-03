"Зрады" нет. В ВМС отреагировали на заявление Турции о минных тральщиках
Никакой "зрады" в том, что Турция недавно заявила, что не пропустит тральщики "Чернигов" и "Черкассы" к Черному морю, нет. Военно-морские силы не подавали в Анкару соответствующий запрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Учитывая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало, поэтому, соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", - заявил Плетенчук.
В частности, спикер добавил, что Турция также не пропускает в Черное море и военные корабли Российской Федерации, в связи с чем "зрады" в инциденте с тральщиками нет.
Тральщики от Великобритании
В декабре Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования.
В январе Турция заявила, что не пропустит вышеупомянутые корабли через свой пролив. Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики, еще в начале войны в Украине, Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.
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