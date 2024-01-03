ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зрады" нет. В ВМС отреагировали на заявление Турции о минных тральщиках

Среда 03 января 2024 16:32
UA EN RU
"Зрады" нет. В ВМС отреагировали на заявление Турции о минных тральщиках Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Никакой "зрады" в том, что Турция недавно заявила, что не пропустит тральщики "Чернигов" и "Черкассы" к Черному морю, нет. Военно-морские силы не подавали в Анкару соответствующий запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Учитывая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало, поэтому, соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", - заявил Плетенчук.

В частности, спикер добавил, что Турция также не пропускает в Черное море и военные корабли Российской Федерации, в связи с чем "зрады" в инциденте с тральщиками нет.

Тральщики от Великобритании

В декабре Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине двух тральщиков для разминирования.

В январе Турция заявила, что не пропустит вышеупомянутые корабли через свой пролив. Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики, еще в начале войны в Украине, Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Турция
NEWS
Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: новые суммы и когда индексация
Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: новые суммы и когда индексация
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году