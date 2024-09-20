Экс-командир воинской части с сообщницей украли 140 млн гривен: разоблачена схема

По данным следствия, с января по март 2023 подозреваемые, используя свое служебное положение, по корыстным мотивам действовали для незаконного обогащения предприятия за счет бюджетных средств.

Женщина поставляла военное обмундирование, не отвечавшее требованиям, его невозможно было использовать по назначению. Командир части, небрежно отнесшись к исполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар по расходным накладным.

Сумма ущерба государству составляет почти 140 млн гривен.

В ходе обысков у фигурантов нашли 20 700 долларов, 7 100 евро, 231 тысячу гривен, мобильные телефоны, записные книжки и документацию.

Экс-командиру объявили подозрение за халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), экс-директору ООО - мошенничество (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Фото: разоблачен бывший командир воинской части (gp.gov.ua)