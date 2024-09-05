Бывшему чиновнику Минобороны вручили подозрение: нанес ущерб на более чем миллиард

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Экс-чиновнику доложено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

По данным следствия, после начала российского вторжения бывший чиновник Минобороны закупил на нужды войска горюче-смазочные материалы, противоправно включив в уплату налог на добавленную стоимость. Таким образом, сумма ущерба составила около 1,2 млрд гривен.

Подозрение получил один из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Богдане Хмельницком.

Скандал с закупками у Минобороны

Напомним, что еще в начале 2023 года журналисты-расследователи обнаружили масштабные схемы закупки товаров для военных по завышенным ценам. Так, выяснилось о покупке продуктов питания, бронежилетов, топлива и других товаров по значительно более высоким ценам, чем среднестатистические.

На фоне этого тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников и его заместители ушли в отставку.

После этого Минобороны начало масштабный аудит не только в своих подразделениях, но и в воинских частях. Так, недавно был разоблачен бухгалтер поставщика Минобороны. У него обнаружили более 4,7 млн евро "черных" наличных.

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