ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывшему чиновнику Минобороны вручили подозрение: нанес ущерб на более чем миллиард

Киев, Четверг 05 сентября 2024 12:38
UA EN RU
Бывшему чиновнику Минобороны вручили подозрение: нанес ущерб на более чем миллиард Фото: экс-чиновнику Минобороны вручили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Бывшему чиновнику Министерства обороны Украины объявили подозрение. Его действия нанесли ущерб государству на 1,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Подозрение получил один из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Богдане Хмельницком.

По данным следствия, после начала российского вторжения бывший чиновник Минобороны закупил на нужды войска горюче-смазочные материалы, противоправно включив в уплату налог на добавленную стоимость. Таким образом, сумма ущерба составила около 1,2 млрд гривен.

Экс-чиновнику доложено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.

Скандал с закупками у Минобороны

Напомним, что еще в начале 2023 года журналисты-расследователи обнаружили масштабные схемы закупки товаров для военных по завышенным ценам. Так, выяснилось о покупке продуктов питания, бронежилетов, топлива и других товаров по значительно более высоким ценам, чем среднестатистические.

На фоне этого тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников и его заместители ушли в отставку.

После этого Минобороны начало масштабный аудит не только в своих подразделениях, но и в воинских частях. Так, недавно был разоблачен бухгалтер поставщика Минобороны. У него обнаружили более 4,7 млн евро "черных" наличных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
NEWS
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ