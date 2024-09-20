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Екскомандир військової частини зі спільницею вкрали 140 млн гривень: викрито схему

Фото: викрито колишнього командира військової частини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему в армії. Підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, з січня по березень 2023 року підозрювані, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів діяли для незаконного збагачення підприємства за рахунок бюджетних коштів.

Жінка постачала військове обмундирування, що не відповідало вимогам, його неможливо було використати за призначенням. Командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов’язків, прийняв цей товар за видатковими накладними.

Сума збитків державі становить майже 140 млн гривень.

Під час обшуків у фігурантів знайшли 20 700 доларів, 7 100 євро, 231 тисячу гривень, мобільні телефони, записні книжки і документацію.

Екскомандиру оголосили підозру за недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), ексдиректорці ТОВ - шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України).

 

Фото: викрито колишнього командира військової частини (gp.gov.ua)

 

Корупція в армії

Нагадаємо, ще на початку 2023 року в Україні спалахнув скандал щодо закупівлі харчів для військових за значно завищеними цінами. Крім того, були викриті схеми про закупівлю бронежилетів, палива та інших товарів за цінами, вищими за середні.

На тлі цього тодішній голова Міноборони Олексій Резніков та його заступники пішли у відставку.

Нещодавно ДБР оголосило підозру колишньому керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Богдана Хмельницького. Його дії завдали збитків державі на 1,2 млрд гривень.

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Збройні сили УкраїниДБРШахрайська схема