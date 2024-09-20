Екскомандир військової частини зі спільницею вкрали 140 млн гривень: викрито схему

За даними слідства, з січня по березень 2023 року підозрювані, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів діяли для незаконного збагачення підприємства за рахунок бюджетних коштів.

Жінка постачала військове обмундирування, що не відповідало вимогам, його неможливо було використати за призначенням. Командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов’язків, прийняв цей товар за видатковими накладними.

Сума збитків державі становить майже 140 млн гривень.

Під час обшуків у фігурантів знайшли 20 700 доларів, 7 100 євро, 231 тисячу гривень, мобільні телефони, записні книжки і документацію.

Екскомандиру оголосили підозру за недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), ексдиректорці ТОВ - шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України).

Фото: викрито колишнього командира військової частини (gp.gov.ua)