За экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого внесли залог, - источники

"За Кудрицкого внесли залог в размере 13,7 млн гривен", - сообщил источник.

Дело Кудрицкого

28 октября источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители объявили подозрение бывшему председателю правления "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие считает, что он вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем был причастен к схеме по незаконному завладению средствами госпредприятия.

По версии правоохранителей, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию ограждений подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий, который тогда занимал должность заместителя директора по инвестициям, вступил в сговор с представителями частной компании.

Между сторонами заключили два контракта на более 68 млн гривен. Из этой суммы подрядчик получил аванс в размере 13,7 млн гривен, который, по данным следствия, подозреваемые присвоили, не имея намерения выполнять работы.