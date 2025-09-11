За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога

Адвокаты бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной комиссии предоставили украинским правоохранителям доказательства о внесении залога за подозреваемую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
В САП не называют имени фигурантки, но очевидно, что речь идет о скандальной Татьяне Крупе.
Прокуратура напомнила, что 2 сентября обратилась в суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшей главы Хмельницкого МСЭК.
Уже 4 сентября судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство. Меру пресечения в виде содержания под стражей для Крупы изменили на залог в размере 20 млн гривен.
Также на фигурантку возложили процессуальные обязанности, в том числе она должна была сдать все свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право выезжать из страны. Также она должна носить электронный браслет.
В САП уточнили, что фактов, которые указывают на нарушение подозреваемой этих обязательств, нет.
"По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшего главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и исполнение лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей", - обратили внимание в прокуратуре.
Напомним, бывшую главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. Во время обысков у нее и ее сына обнаружили 6 млн долларов наличными.
Изначально Печерский райсуд Киева избрал Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 500 млн гривен. После этого размер залога неоднократно уменьшали.