RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога

Фото: Татьяна Крупа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Адвокаты бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной комиссии предоставили украинским правоохранителям доказательства о внесении залога за подозреваемую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

В САП не называют имени фигурантки, но очевидно, что речь идет о скандальной Татьяне Крупе. 

Прокуратура напомнила, что 2 сентября обратилась в суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшей главы Хмельницкого МСЭК. 

Уже 4 сентября судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство. Меру пресечения в виде содержания под стражей для Крупы изменили на залог в размере 20 млн гривен.

Также на фигурантку возложили процессуальные обязанности, в том числе она должна была сдать все свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право выезжать из страны. Также она должна носить электронный браслет. 

В САП уточнили, что фактов, которые указывают на нарушение подозреваемой этих обязательств, нет. 

"По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшего главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и исполнение лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей", - обратили внимание в прокуратуре.  

Дело Крупы

Напомним, бывшую главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. Во время обысков у нее и ее сына обнаружили 6 млн долларов наличными.

Изначально Печерский райсуд Киева избрал Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 500 млн гривен. После этого размер залога неоднократно уменьшали.

Читайте РБК-Украина в Google News
САПМСЭКСудКоррупцияМера пресечения