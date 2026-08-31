Экс-глава ПриватБанка вошел в состав наблюдательного совета Sense Bank

Бывший глава ПриватБанка Герхард Беш вошел в Наблюдательный совет государственного "Смысл Банка". Он будет работать как независимый член совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров.
Беш стал независимым членом Наблюдательного совета Sense Bank. В этой должности он заменил Николая Гладишенко, полномочия которого правительство прекратило распоряжением от 21 августа.
До назначения главой ПриватБанка Беш более десяти лет работал в Райффайзен Банке Аваль. В 2010-2021 годах он занимал должность первого заместителя председателя правления банка.
В ПриватБанке Беш работал до ноября 2024 года. Теперь он присоединился к работе Наблюдательного совета другого государственного учреждения.
Напомним, Кабинет министров решил отстранить председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладышенко на фоне дела "Форест Гамп". Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.
Впоследствии наблюдательный совет "Смысл Банка" пополнился представительницей государства. Финансистка Наталья Дегтярева стала членом наблюдательного совета Sense Bank от Кабинета министров.