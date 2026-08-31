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Ексглава ПриватБанку увійшов до складу наглядової ради Sense Bank

17:21 31.08.2026 Пн
1 хв
Новий член ради очолював ПриватБанк понад три роки
aimg Марія Науменко
Фото: Герхард Бьош (facebook.com_privatbank)

Колишній голова ПриватБанку Герхард Бьош увійшов до Наглядової ради державного "Сенс Банку". Він працюватиме як незалежний член ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів.

Бьош став незалежним членом Наглядової ради Sense Bank. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня.

До призначення головою ПриватБанку Бьош понад десять років працював у Райффайзен Банку Аваль. У 2010-2021 роках він обіймав посаду першого заступника голови правління банку.

У ПриватБанку Бьош працював до листопада 2024 року. Тепер він долучився до роботи Наглядової ради іншої державної фінансової установи.

Нагадуємо, Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка на тлі справи "Форест Гамп". Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.

Згодом наглядова рада "Сенс Банку" поповнилася представницею держави. Фінансистка Наталія Дегтярьова стала членкинею наглядової ради Sense Bank від Кабінету міністрів.

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